Dino Amadori si racconta in un'intervista: "La curiosità è il fondamento della ricerca"

Il direttore scientifico emerito dell'Irst Irccs di Meldola e fondatore e presidente dell'Istituto Oncologico Romagnolo, Dino Amadori , spiega in un'intervista i motivi per i quali ha scelto di fare l'oncologo. Volontariato, solidarietà e ricerca sono le tematiche toccate dal professore: "La curiosità è il fondamento della ricerca. Non c'è ricerca se non si è curiosi - confessa -. Facendo l'oncologo ho scelto di fare molta ricerca e questo mi ha molto graficato".