Un anno da sindaco per Zattini, la politica: "Fdi in maggioranza, i Minutillo no. Il Pd non ha accettato ancora la sconfitta"

Con un'intervista di 20 minuti "a tutto tondo" il sindaco Gian Luca Zattini affronta tutti i principali temi ad un anno dalla sua elezione con la sua maggioranza di centro-destra, la prima non di sinistra dopo quasi 50 anni. Sulla politica cittadina il sindaco chiarisce la sua posizione con il partito di maggioranza più instabile, Fratelli d'Italia: "Dialogo con il partito Fratelli d'Italia, mi rapporto ad esso", mentre il consigliere Minutillo "si è tirato fuori da solo dalla maggioranza". E poi sull'opposizione: "La sinistra non si rassegna a non essere più nella cabina di regia", mentre il Movimento 5 Stelle, per il sindaco, "fa opposizione dura ma corretta".