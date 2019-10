I primi “cento giorni” in un'esperienza politica amministrativa segnano la fine dell'insediamento e l'entrata nel vivo e pienamente operativa sui temi della città. Uno sforzo che per Gian Luca Zattini, il primo sindaco di centro-destra di Forlì degli ultimi 50 anni, è per forza di cose più complesso. Come sta lavorando la nuova maggioranza in Comune?