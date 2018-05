"Incontro senza barriere" festeggia il ventennale tra risate ed una sorpresa musicale

Presentato l'evento organizzato dall'Associazione ISB - Incontro Senza Barriere in occasione del ventennale dall'inizio delle attività. L'associazione sportiva dal 1997 propone attività sportive e ricreative per persone diversamente abili con difficoltà di apprendimento, di relazione e motoria. Obiettivi principali dell'associazione sono l'inserimento, l'integrazione alla vita sociale del territorio e il miglioramento delle capacità motorie e psico attitudinali di base nella consapevolezza che ognuno è dono per l'altro. L'incontro di Antonella e Michela, pedagogista una e specializzata in scienze motorie l'altra, porta alla nascita dell'associazione partendo dall'unico interesse comune:conoscere le persone diversamente abili e dedicare loro tempo e attenzioni. "Sono trascorsi ormai venti anni dall'inizio di questa avventura, abbiamo costruito rapporti, vissuto emozioni con amicizie divenute speciali - affermano -. Siamo diventati una grande famiglia. Con questa festa vogliamo riunirci e ricordare le nostre storie".