L'impatto del coronavirus sull'economia locale: calo del Pil a Forlì-Cesena del 9%, la fotografia della crisi

Il presidente della Camera di Commercio della Romagna, Alberto Zambianchi, analizza così l’impatto socio-economico dell’emergenza Covid-19, nella provincia di Forlì-Cesena. Tutte le analisi economiche confermano che l’impatto dell’emergenza sanitaria sull’economia globale è stato quello di uno “tsunami” che ha colpito, anche se in modo asimmetrico, il mondo intero, sia i Paesi più avanzati, sia quelli in via di sviluppo. Qui anche l'intervento del presidente della Fondazione Carisp, Roberto Pinza.