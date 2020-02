"La Polstrada non si tocca": in piazza contro la chiusura del distaccamento di Rocca San Casciano

"No ai tagli sulla sicurezza". "La PolStrada non si tocca". "PolStrada strategica per il territorio". Questo il contenuto di alcuni cartelli. Una manifestazione pacifica. Forze politiche, primi cittadini dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, sindacati e associazioni hanno raccolto l'appello del "Comitato civico SS67", partecipando sabato mattina al presidio contro la chiusura del distaccamento della Polizia Stradale di Rocca San Casciano davanti al Municipio del Comune della vallata del Montone. Una manifestazione, è stato evidenziato, che non voleva avere nessun tipo di riferimento politico, ma far capire l’importanza di questo distaccamento nel territorio.