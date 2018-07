Il labirinto nel granturco alle porte di Forlì spiegato dall'autore e visitato

Ha aperto e ha suscitato molta curiosità il "labirinto nel granturco", la trovata dell'agriturismo "Il posto delle fragole" per attirare clienti in estate, un periodo di cui di solito ci si sposta verso il mare. Il labirinto, invenzione di uno studente universitario, si estende su due ettari ed è una sperimentazione, sperando di poterlo fare più esteso nei prossimi anni. L’idea è venuta a Giacomo Casadei, 24 anni, studente di Medicina, aiutato anche da altri colleghi e amici: un matematico che spiega la teoria matematica dei labirinti e uno studente di lettere che ha allestito cartelli esplicitativi con le citazioni letterarie sui labirinti. Insomma, svago ma anche cultura. Giacomo racconta la sua singolare creazione in un'intervista video a ForlìToday. Il percorso ora si snoda tra fusti alti circa 2 metri e mezzo. E non mancano le sorprese: come il riccio che a un certo punto dell'intervista attraversa l'inquadratura!