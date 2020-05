Le palestre aprono le porte, i titolari spiegano i cambiamenti in vista delle riapertura. Tutte le novità

C'è grande fermento nel settore del fitness e fra tutti gli appassionati per la riapertura delle palestre prevista per il 25 maggio. Un lungo periodo di stop forzato che ha rischiato di mettere a repentaglio queste attività importanti per perdere quel chilo in più, ma anche per sfogare lo stress della vita di tutti i giorni e che per questo, negli ultimi mesi, avrebbe fatto ancora più bene del solito. Con grande entusiasmo, anche se un po' di timore causato dalle numerose spese che nonostante tutto hanno dovuto sostenere, i titolari delle palestre forlivesi aspettano a braccia aperte i loro clienti, nuovi e abituali.