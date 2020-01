Sgarbi: "Visitate la lunetta di San Mercuriale. Forlì? Una città segreta e misteriosa"

Vittorio Sgarbi è stato candidato da Forza Italia per le elezioni regionali dell'Emilia-Romagna, inserito come capolista in tre circoscrizioni: a Bologna, nella sua Ferrara e a Parma. E con un video parla anche di Forlì, definita una città "misteriosa e segreta". Sgarbi invita quindi a visitare la città, ed in particolare la lunetta di San Mercuriale, appena restaurata e in questi giorni visibile grazie alla scala provvisoria montata sul portale d'ingresso dell'abbazia. Si avvicina l'epifania e la lunetta ritrae proprio l'Adorazione dei Magi, opera d'arte del Duecento. Vittorio Sgarbi, nel suo tour elettorale, toccherà anche Forlì, pur non essendo una città dei suoi collegi elettorali: l'8 gennaio alle 20.45 sarà in salone comunale per la presentazione del libro "Destra e libertà". Sgarbi, in caso di elezione nel Consiglio della regione Emilia-Romagna dovrà optare tra il nuovo ruolo e quello suo attuale di parlamentare, dal momento che la legge prevede l'incompatibilità tra le due cariche pubbliche.