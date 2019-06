Luxury Living, in centro c'è un "magnete" del Made in Italy nel mondo. E non mancano le ricadute sul territorio

Forlì, ed in particolare il suo centro storico, è spesso meta di una clientela molto facoltosa proveniente da tutto il mondo, che converge nello show room di Luxury Living, allestito nello storico palazzo Orsi Mangelli, un tempo sede della segreteria studenti e degli uffici amministrativi dell'Università. In corso Diaz per acquistare arredi di gran lusso convengono arabi, cinesi, russi, americani. Una presenza discreta, spesso invisibile nella quotidianità cittadina, ma che testimonia di un'eccellenza imprenditoriale della città - che come nella migliore tradizione del Made in Italy non teme i mercati globali, dato che oltre il 90% del fatturato è realizzato con l'estero. Raffaella Vignatelli, Presidente di Luxury Living, spiega le ricadute sul territorio di quest'attività, dal momento che questa clientela di alto livello si trova alla fine ad ammirare la bellezza della rocca di Castrocaro, piuttosto che usufruire della migliore offerta ricettiva della riviera romagnola.