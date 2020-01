Manifestazione no-slot per Benini (M5S): "Tante famiglie rovinate, non si sospenda le legge regionale"

"Il vero gioco sono biliardino e flipper, non slot-vlt-scommesse. Sulla legge regionale contro l’azzardo non ci deve essere nessun colpo di spugna o deroga. Io ho firmato un impegno, facciano lo stesso Borgonzoni e Bonaccini in caso di loro vittoria. Lo ribadiamo con forza anche oggi dopo la contestazione di gestori slot machine inscenata durante il nostro flash-mob no-slot con lo slogan ‘Se non azzardi vinci sempre’". È quanto dichiara Simone Benini, candidato del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, dopo il flash-mob –aperitivo ‘No Slot’ in via dellle Torri, con un biliardino per difendere la legge regionale anti-azzardo. Benini è stato anche contestato da alcune persone che lamentano la perdita di posti di lavoro che derivano dalla chiusura delle sale in cui si gioca, come prevede la normativa regionale se si trovano a 500 metri da luoghi sensibili come parrocchie e scuole.