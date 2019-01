Gli auguri del vescovo alla città: "La pace è un dono ed un impegno per tutti"

Il primo giorno dell'anno ha visto come tradizione la celebrazione della Marcia della Pace per le vie del centro di Forlì, giunta alla 39esima edizione. Organizzata dalle Consulte diocesane delle aggregazioni laicali e degli organismi socio-assistenziali, in collaborazione con l’Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro, la manifestazione ha visto come primo gesto ufficiale la consegna del Messaggio di Pace di Papa Francesco al sindaco di Forlì e al Prefetto di Forlì-Cesena Il corteo, guidato dal vescovo di Forlì-Bertinoro monsignor Livio Corazza, si è incamminato dietro uno striscione con il titolo dell’evento “La buona politica a servizio della pace”. L'obiettivo enunciato dal pontefice nel suo documento, è portare alla riscoperta della politica con la P maiuscola.