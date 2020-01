In Piazza Saffi la Marcia della pace anche in nome della riconversione ecologica

Come da tradizione, si è svolta a Forlì la Marcia della Pace per le vie del centro di Forlì, giunta alla quarantesima edizione (la 53esima a livello mondiale). La Giornata Mondiale della Pace è stata voluta da Papa Paolo VI nel 1967 e da allora viene celebrata ogni anno il primo di gennaio in tutto il mondo cristiano. Nel cuore del suo messaggio, che sarà letto nelle parti salienti durante la marcia e prima dell’inizio della santa messa in Duomo, Papa Francesco spinge soprattutto i cattolici a “perseguire una reale fratellanza, basata sulla comune origine da Dio ed esercitata nel dialogo e nella fiducia reciproca. Il desiderio di pace è profondamente inscritto nel cuore dell’uomo e non dobbiamo rassegnarci a nulla che sia meno di questo”. Al termine della liturgia, il Messaggio papale di Pace al Mondo sarà consegnato ai componenti del Consiglio Pastorale Diocesano e agli operatori sociali.