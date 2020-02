"La squadra dei sogni", Marino Bartoletti: "Lo sport aiuta i giovani a crescere"

Ospite sabato pomeriggio della rassegna "Incontri al Ridotto" del Teatro Diego Fabbri di Forlì è stato Marino Bartoletti, noto giornalista, scrittore, autore e conduttore televisivo forlivese, che per l'occasione ha presentato il suo libro "La squadra dei sogni. Il cuore sul prato", pubblicato nel 2019 da Gallucci editore.

Il libro

Carlo e Dorian sono cresciuti insieme, condividendo tutto tra i banchi di scuola e il gruppo scout di don Chilometro. “Fosse per me farei giocare soprattutto i peggiori, perché alla vostra età far parte di una squadra è più importante che vincere. Ma visto che dobbiamo portare a casa ‘sta coppa, cerchiamo di trovare una via di mezzo… Dai, vediamo cosa sapete fare! Questo che ho in mano si chiama pallone: qualcuno di voi lo ha mai visto prima d’oggi?”. Ora però è arrivato il momento della separazione: alle medie andranno in due istituti molto diversi e anche parecchio rivali. I nuovi incontri e le pressioni dei genitori mettono a dura prova la loro amicizia, finché si ritrovano avversari sul campo di calcio in un’emozionante partita tra le loro classi. E la posta in gioco è molto più che un semplice trofeo.

Brevi note biografiche

Bartoletti, giornalista forlivese, ha condotto e spesso ideato trasmissioni televisive storiche come “Il processo del lunedì”, “La Domenica Sportiva”, “Pressing”, “Quelli che il calcio”. È stato direttore del “Guerin Sportivo” e commentatore di tante edizioni del Giro d’Italia, della Champions League, dei Campionati europei e mondiali di calcio e dei Giochi olimpici. L’ingresso all’Incontro è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. Info: 0543 64300 – www.accademiaperduta.it