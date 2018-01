Mario Adinolfi a Forlì parla al Popolo della Famiglia

Il Popolo della Famiglia di Forlì ha organizzato al salone comunale di Forlì un incontro pubblico con Mario Adinolfi, direttore del quotidiano "La Croce" e presidente nazionale del Popolo della Famiglia. Adinolfi ha presentato il suo ultimo libro "O capiamo o moriamo", manifesto programmatico del movimento politico da lui fondato, con una proposta organica per l'Italia declinata in 26 specifici punti di orientamento. "Amore, nascita e morte sono le tre questioni dell'esistenza umana che sono andate in questa legislatura repubblicana in crisi, perchè rispetto a queste tre tematiche sono cambiate le leggi. E questo ha inciso sul costume e sulla nostra mentalità senza che ce ne accorgessimo". "Dobbiamo ricondurre la società ad agire secondo la ragione, perchè se prevale l'irrazionalità si salvano i ricchi ed i potenti, ma le persone muoiono. O capiamo o moriamo".