Mattarella arriva a Forlì e rende omaggio alla memoria di Roberto Ruffilli

Mattarella è arrivato intorno alle 10 in corso Diaz e ha reso omaggio alla memoria di Roberto Ruffilli, facendo un passo davanti a tutte le autorità al momento della posa della corona d'alloro, sostenuta da due corazzieri in alta uniforme. Ac accoglierlo il sindaco Davide Drei e Romano Baccarini, ex parlamentare Dc, che ha abbracciato e baciato il Presidente della Repubblica. Poi la breve visita nella casa di Ruffilli, ora sede della Fondazione a lui intitolata, ed infine lo scoprimento della targa di intitolazione allo statista forlivese, nell'emiciclo di piazzetta che si apre davanti alla chiesa di Sant'Antonio in Ravaldino.