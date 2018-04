Mattarella all'Irst di Meldola pone la prima pietra della radiofarmacia

Poco prima di mezzogiorno il Capo dello Stato è salito sull'auto del Quirinale alla volta di Meldola, che per la prima volta nella storia dell'Italia unita riceve il massimo vertice delle istituzioni dello Stivale. Mattarella ha visitato l'Irst, l'Istituto romagnolo di ricerca e di cura dei tumori. Ha ascoltato medici e a chi lo ha ringraziato ha prontamente replicato: “Sono io che ringrazio voi per quello che fate”. Mattarella ha posato la prima pietra per la futura radiofarmacia annessa all'Irst, vale a dire il laboratorio di preparazione dei radiofarmaci necessari per debellare i tumori. Anche qui, nel piazzale, un bagno di folla e di bambini delle scuole, per poi prendere dritto la strada per l'aeroporto Ridolfi intorno alle 13 di lunedì.