Chi era Giorgio Regnoli? Il collezionista di medaglie di grandi medici commemora il chirurgo forlivese

In medicina uno dei modi più tradizionali per commemorare i grandi del passato sono le medaglie con le loro effigi. A Forlì il dottor Pier Lorenzo Costa è un collezionista di questi cimeli. E in occasione del 160° anniversario della morte del forlivese Giorgio Regnoli, a cui è dedicata una delle principali arterie del centro della città, arriva una medaglia celebrativa. L'illustre medico forlivese e professore Giorgio Regnoli, (1797 -1859) fu un chirurgo di fama internazionale. L'opera è stata realizzata dallo scultore meldolese Francesco Bombardi ed è stata donata alla città dall'Associazione Medica Forlivese Giovanni Fontana. Ne verranno realizzati cento esemplari. Alla presentazione era presente il sindaco Gian Luca Zattini.