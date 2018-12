Chalet in centro, gli artigiani del Mercatino di Natale non si sentono più isolati: "Ma col freddo la gente non esce"

Quest'anno è arrivata persino la neve a rendere ancora più magica l'atmosfera natalizia in Piazza Saffi. Il cuore del centro storico quest'anno si è trasformato in un autentico Villaggio del Natale, con il tradizionale mercatino natalizio tornato nell'ovale ai piedi di Aurelio Saffi dopo anni in Piazzetta della Misura. A regalare emozioni anche le migliaia di luci a scaldare balconi e finestre dei palazzi che fanno da cornice. ForlìToday ha fatto il tour tra gli chalet in legno che ospitano gli artigiani, raccogliendo le loro opinioni. Il giudizio è positivo, con gli esercenti che non si sentono più "isolati". Addobbi promossi ed un monito: "La gente deve tornare a fare gli acquisti in piazza. Appena è arrivato il freddo non si è visto più nessuno girare".