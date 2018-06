Sport, wellness e tanta musica invadono il centro nel terzo "Mercoledì" d'estate

Benessere, sport e wellness protagonisti nel terzo appuntamento dei "Mercoledì del Cuore". Ad accompagnare la serata in centro le note delle esibizioni nella notte della Musica Europea, con Forlì a ballare e suonare insieme a 530 città in tutta Europa. E' stata un'altra serata carica di divertimento: ricca di concerti live, mercatini artigianali e alimentari, con tanto sport, enogastronomia e i negozi di Forlì nel Cuore aperti per lo shopping con centinaia di vetrine illuminate ad abbracciare la festa. Assolute protagoniste sono state le associazioni sportive: presenti Libertas Hockey Forlì, Aics Mamanet, Calisthenics Forlì, Edera Forlì, Lotofit, Explo Dance, The Boys Rock, Club 24 Power Center, Alfieri di Romagna, Sala d'Arme Achille Marozzo, Ollie Trick, Bodhi Dharma, Rugby Forlì 1979, Equitamondo, Libertas Softball Forlì e Titans Forlì. In "campo" anche la Pallacanestro 2.015, con un playground in Piazza Saffi e giocatori allo stand.