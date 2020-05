La messa per i defunti del Covid, il vescovo: "La loro morte sia motivo di responsabilità dei vivi"

Lunedì mattina, nel Cimitero monumentale di Forlì di via Ravegnana si è svolta una santa messa in suffragio di tutti i defunti, in particolare delle vittime di Coronavirus che sono stati sepolti senza la celebrazione delle esequie. La funzione religiosa, alla presenza del Sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, è stata officiata dal Vescovo Livio Corazza all’aperto con l'altare posto sulla scalinata del Pantheon e con la possibilità per tutti di partecipare alla funzione nel rispetto delle norme di distanziamento sociale usufruendo degli ampi spazi presenti nel quadrante storico del Cimitero grazie a un sistema di amplificazione. Dopo la cerimonia ha parlato ai presenti il primo cittadino.