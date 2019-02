Mostra ottocento, Drei: "Queste mostre elevano Forlì a livello nazionale"

"Mostra dall'impatto straordinario, che lascia una sensazione di altezza e ampiezza dell'offerta artistica proposta": è così che Davide Drei, sindaco di Forlì commenta la mostra “Ottocento. L’arte dell’Italia tra Hayez e Segantini”, in partenza al San Domenico. Per il sindaco questa nuova mostra è "un'occasione per ricordare che le grandi mostre sono un elemento riconosciuto che eleva la nostra città a livello nazionale, lavorando per l'educazione alla cultura e all'arte della nostra cittadinanza"