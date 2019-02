Mostra Ottocento, Pinza: "Al San Domenico c'è la storia di casa nostra"

Il Presidente della Fondazione Roberta Pinza presenta la quattordicesima "fatica" della Fondazione Cassa dei Risparmi, “Ottocento. L’arte dell’Italia tra Hayez e Segantini” nella sala del Refettorio del San Domenico: "Ci muoviamo con grande continuità nel sistema della grandi mostre per offrire in modo sistematico prima di tutto ai nostri cittadini un'occasione di riflessione artistica. La Fondazione ha iscritto il tema della cultura nelle proprie tavole fondative". Pinza sintetizza la nuova esposizione come una mostra sulla "storia di casa nostra".