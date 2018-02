"Fede e valore": il 66esimo Reggimento "Trieste" ricorda la Grande Guerra con una mostra

Dal 13 al 25 febbraio, nell’ambito delle attività commemorative per il Centenario della Grande Guerra, il 66esimo Reggimento fanteria aeromobile “Trieste” ha organizzato una mostra culturale ed espositiva per rivivere i momenti topici che hanno coinvolto l’Italia e gli italiani nonché per illustrare il contributo fondamentale fornito dall’Esercito durante i quattro anni di guerra. L'esposizione è visitabile dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 17.30. L'inaugurazione avvenuta lunedì pomeriggio col saluto del comandante, il colonnello Nicola Di Sabato, del sindaco Davide Drei e dello storico forlivese, Mario Proli, al Sacrario ai Caduti in Corso Armando Diaz angolo Via S. Antonio Vecchio.