Mostra Ottocento, l'ultimo giorno prima del debutto: c'è l'autobiografia dell'Italia come nazione

Venerdì la presentazione ai media e alle autorità, poi l'apertura al pubblico. Forlì si prepara all'ultima grande fatica di Gianfranco Brunelli, responsabile delle Grandi Mostre della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, che tratta dei sessant'anni a cavallo dell'Unità d'Italia e i decenni immediatamente successivi. Ecco alcune immagini dell'ultimo giorno di allestimenti. Così definisce la mostra Brunelli: "Un'autobiografia dell'Italia come nazione, 60 anni di grande arte, con opere cinematografiche e di grandi dimensioni". In totale sono esposti 94 artisti per un totale di 150 opere.