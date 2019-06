Una nuova opera d’arte collettiva abbellisce la città di Forlì. Si tratta del murale nel sottopasso ferroviario tra Piazza Santa Chiara e Via Monte San Michele. L’inaugurazione, alla presenza del sindaco di Forlì Davide Drei, è avvenuta mercoledì a conclusione del progetto Street-Art Forlì 2019, promosso dalla Cooperativa Sociale Paolo Babini in collaborazione con il Comune e coordinato dall'associazione di Promozione Sociale "Romagna in Fiore".