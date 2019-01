Forlì torna ad imbiancarsi, pochi disagi alla circolazione. Assistenza per i senzatetto

Dopo la nevicata pre-natalizia, i fiocchi sono tornati ad imbiancare anche Forlì. Ad alimentare le precipitazioni un vortice di bassa pressione, che ha richiamato aria più fredda dai Balcani. I fenomeni non hanno causato disagi alla circolazione grazie anche alle temperature sopra lo zero. L'amministrazione comunale di Forlì, in accordo con le Ferrovie dello Stato, vara il piano straordinario per le persone che si trovano in condizioni di estrema povertà. Da martedì sera verrà tenuta aperta in orario notturno la sala d'attesa della stazione di Forlì, dove saranno ospitati i senza fissa dimora. La sala d'attesa, un riparo sicuro per la prima accoglienza, e i bagni della stazione ferroviaria di Forlì rimarranno quindi aperti per i prossimi sette giorni, prorogabili in base all'andamento climatico e al bisogno rilevato, ampliando la fascia oraria di apertura dalle 20 alle 6 del mattino, in favore anche dei passeggeri che si dovessero trovare ad averne necessità. Il maltempo insisterà anche mercoledì.

Il servizio meteorologico dell'Arpae prevede per mercoledì cielo coperto con deboli precipitazioni sparse residue sul settore centro-orientale, a carattere nevoso al di sopra dei 200 metri e localmente in pianura. Dal pomeriggio le precipitazioni nevose a tutte le quote si localizzeranno sui rilievi. Dalla serata intensificazione ed estensione dei fenomeni anche alla pianura con nevicate diffuse, fatto salvo il settore costiero dove le precipitazioni si manterranno liquide". Anche giovedì sono attese "precipitazioni diffuse, più consistenti sull'Appennino centro-orientale, a carattere nevoso anche in pianura, mentre sul settore costiero le precipitazioni si manterranno piovose. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni nel corso della giornata".