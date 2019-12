Fiocchi su Forlì: la prima neve dell'inverno imbianca anche la città

Rispettate le previsioni meteo. I primi timidi fiocchi sono cominciati a cadere intorno alle 7, per poi aumentare d'intensità, lasciando anche un lieve velo bianco sui tetti. Nessun problema per quanto riguarda la circolazione stradale. Ha indossato il mantello bianco anche l'Appennino, dove la neve è caduta con più insistenza già nella nottata tra mercoledì e giovedì. Sotto zero le temperature nell'entroterra, mentre a Forlì la colonnina di mercurio era leggermente superiore all'1°C