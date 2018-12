Prima grossa nevicata dell'inverno su Forlì: l'albero di Natale e piazza Saffi si imbiancano

Con una nevicata nella notte tra domenica e lunedì, Forlì si è risvegliata - per la settimana lavorativa - vestita di bianco. Lievi disagi per il traffico rallentato dalla neve, ma con strade sostanzialmente sgombre. Regolarmente aperte le scuole. In piazza Saffi lunedì mattina il mercato ambulante è stato allestito in forma molto ridotta, molti ambulanti hanno deciso di non allestire, data la nevicata in corso. In piazza Saffi il manto bianco ha dato una prospettiva insolita.