Piazza Saffi fa da cornice alle nuove auto della Polizia Locale: la presentazione

La Polizia Locale di Forlì rinnova il parco auto e diventa più ecologica. Da martedì entreranno ufficialmente in servizio quindici "Citroen C3" motorizzate benzina Euro 6, che saranno affiancate da due Jeep Renegade (una delle quali per servizi speciali) ed una "Smart" che sarà impiegata per i pattugliamenti in centro storico. Un'auto, confiscata dall'Agenzia delle Dogane, acquistata dall'amministrazione comunale, che ha colto al balzo una procedura aperta per l'assegnazione del mezzo a forze di polizia, e che è costata appena 350 euro. Le "C3" facevano invece parte di uno stock di mezzi messi a disposizioni da Consip, la centrale acquisti della pubblica amministrazione italiana il cui unico azionista è il Ministero dell'economia e delle finanze e che opera nell’esclusivo interesse dello Stato.