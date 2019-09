Nuovo primario per neurologia: "Come affrontiamo gli ictus"

Quarantatre anni "brianzolo" come sottolinea subito, il dottor Marco Longoni si è laureato in Medicina e Chirurgia, con lode all'università Bicocca di Milano. Una carriera iniziata all'ospedale San Gerardo di Monza, e un periodo molto importante trascorso in Germania presso la Stroke Unit e la terapia intensiva neurologica del dipartimento dell'Università di Heidelberg.