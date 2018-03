Il nuovo primario di senologia Annalisa Curcio riferimento per migliaia di donne

Annalisa Curcio ha 46 anni. Nel suo curriculum ci sono tremila interventi di chirurgia mammaria, attività di ricerca nazionali e internazionali, un'importante esperienza al prestigioso Memorial Hospital di New York; è docente e membro del comitato di gestione del master universitario di Chirurgia Oncoplastica della mammella all'Università di Genova, nonché membro delle società scientifiche in ambito senologico. Annalisa Curcio “espugna” anche un simbolico fortino maschile: infatti, se molto si è fatto negli ultimi anni per quanto riguarda l'ingresso delle donne in politica o nella massima dirigenza amministrativa e aziendale, nell'ambito sanitario i primariati di chirurgia sono ancora quasi totalmente appannaggio di uomini. Si contano circa dieci donne in tutt'Italia in tali mansioni, ed una di queste è appunto Annalisa Curcio.