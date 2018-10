L'azienda Guidi compie 50 anni, all'avanguardia per albicocche e allevamenti avicoli

Giancarlo Guidi, fondatore della Società Agricola Guidi di Roncofreddo, ha ricevuto un riconoscimento in Provincia di Forlì-Cesena in occasione del cinquantesimo anno di attività dell’azienda, per aver reso il nostro territorio un polo di importanza nazionale ed internazionale nella produzione di albicocche e per essere stato il primo imprenditore ad allevare tutti gli avicoli della sua filiera senza uso di antibiotici.