L'ordinanza prevede che nell'ambito dei viali di circonvallazione non sarà possibile consumare alcolici in aree pubbliche tranne nelle aree predisposte, vale a dire i bar, i locali e i loro dehors. L'ordinanza si estende a qualsiasi altra bevanda, anche non alcolica, se contenuta in recipienti di vetro o metallo, quindi bottiglie e lattine.