La sfida tra le contrade di Terra del Sole: le emozioni del Palio di Santa Reparata

Piazza d'Armi vestita a festa per la 56esima edizione del Palio di Santa Reparata e della Romagna Toscana. Le contrade del Borgo Fiorentino e Borgo Romano si sono date battaglia davanti ad un folto pubblico, con la sfida vinta dai gigliati per 33 a 32. Il Borgo Fiorentino replica il successo del 2017 (quello del 2018 non si è disputato per maltempo), conquistando così il trentesimo trofeo, portando a 12 i successi di vantaggio sul Borgo Romano. A Fausto Assirelli il premio per miglior tiratore. Al Borgo Fiorentino anche la gara di tiro alla fune.