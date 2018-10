Richiedente asilo palpeggia in centro una 19enne, l'amico la rapina: presi

La Squadra Mobile di Forli, diretta dal dirigente Mario Paternoster, ha eseguito una misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G. emessa dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di un 19enne marocchino, con precedenti penali, nullafacente e senza fissa dimora, con l'accusa di violenza sessuale e rapina in concorso nei confronti di una 19enne forlivese. I fatti si sono consumati la notte del 24 agosto scorso, in pieno centro a Forli: mentre era in compagnia di un suo amico diciottenne, è stata avvicinata con un futile pretesto da alcuni ragazzi di origine magrebina ed in particolare dal 19enne, che ha iniziato a palpeggiarla nelle zone intime.

Un altro marocchino di 22 anni ha approfittato della distrazione dell’amico della ragazza che era intento ad allontanare il molestatore, riuscendo a rubare dallo zaino un portafogli, che custodiva temporaneamente l’amico della vittima. Le grida della ragazza li hanno costretti alla fuga. Di li a poco è giunta una Volante della Questura per i primi accertamenti di rito. Le successive attività d’indagine, coordinate dal sostituto procuratore Filippo Santangelo, hanno portato nei giorni successivi all’accaduto, all’individuazione e al riconoscimento dei due malviventi, grazie anche alle dichiarazioni fornite da chi era presente sul posto al momento dei fatti.

"E' stato ricostruito il reciproco coinvolgimento di entrambi i soggetti nei reati di violenza sessuale e rapina in quanto l’uno diventava agevolatore per la commissione materiale del reato compiuto dall’altro", spiega il dirigente Paternoster. I due soggetti sono noti alle forze dell’ordine poiché vantano diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio. Il 22enne è stato indagato in stato di libertà per il reato di rapina e violenza sessuale. Il 19enne è risultato aver presentato richiesta di protezione internazionale il 13 giugno scorso, mentre il connazionale ha un permesso di soggiorno in attesa di occupazione valevole sino al dicembre di quest’anno.