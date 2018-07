Partirà a Forlì l'inedito corso biennale di "Tecnico superiore per l'industrializzazione del processo dei prodotti"

L'Istituto Tecnico Industriale "Marconi2 di Forlì ospiterà il nuovo corso per “Tecnico Superiore per l’industrializzazione del processo e dei prodotti” che si svolgerà al prossimo ottobre per la durata di due anni. Il percorso ha lo scopo di formare un super tecnico per l’industrializzazione, il controllo e il miglioramento della qualità industriale nel settore meccanico in grado di inserirsi nei settori produttivi e negli ambiti della programmazione della produzione, lavorazioni industriali, industrializzazione dei processi, controllo qualità, collaudo meccanico, collaudo elettronico, montaggio elettromeccanico, progettazione e disegno ufficio tecnico, automazione industriale, meccanica avanzata, trasferendo competenze altamente specialistiche e capacità d’innovazione all’interno delle aziende.

Il corso, la cui durata va da ottobre a luglio 2020, si rivolgerà a circa 25 ragazzi. La durata della formazione sarà di 2000 ore di cui 800 in azienda tramite tirocinio didattico. Per realizzare il corso, creato dalla fondazione Itsmaker, il polo tecnologico di area meccanica e meccatronica della Regione Emilia-Romagna (il più grande ITS a livello nazionale), sono state coinvolte Confindustria Forlì-Cesena, Cna Forlì-Cesena, il Comune di Forlì e, ovviamente, l’istituto Marconi che lo ospiterà. La Regione Emilia Romagna, oltre alla rilevazione del fabbisogno espresso dalle aziende romagnole, ha approvato e contribuito al finanziamento del corso con il Miur. In particolare con la programmazione dei corsi 2018 si vuole introdurre elementi di cambiamento e intercettare i temi chiave per l'innovazione tecnologica ed organizzativa del tessuto economico regionale e locale, rispondente alle vocazioni territoriali Le iscrizioni sono già aperte e termineranno il 16 ottobre e possono essere fatte attraverso il sito www.itsmaker.it.