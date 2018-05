Il Giro d'Italia passa da Forlì tra due ali di folla: le immagini

E anche quest'anno il Giro d'Italia ha salutato Forlì. Al traguardo volante di viale Vittorio Veneto è transitato in testa Frapporti, davanti a Zhupa e Maestri. Lungo il percorso, nonostante la giornata lavorativa, erano tantissimi i forlivesi ad assistere con non poca emozione al passaggio della corsa. La corsa è arrivata da Cesena lungo la via Emilia, quindi ha imboccato viale Matteotti, viale Vittorio Veneto, viale Italia, Porta Schiavonia e di nuovo la via Emilia verso Faenza. Ecco le immagini del passaggio e dell'accoglienza dei forlivesi.