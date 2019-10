Per 40 anni sotto le intemperie, l'Aeronautica di Forlì gli dona una nuova luce: lo storico aereo visto da vicino

Ha ruggito di nuovo quarant'anni dopo l'ultima accensione. Il tutto grazie alla tenacia, alla passione, alla perizia tecnica e all'esperienza degli uomini del Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli dell'Aeronautica Militare di Forlì, al comando del tenente colonnello Luca Zorzan. Nuova vita per un T-6 North American, aereo d'addestamento che ha fatto la storia dell’Aeronautica mondiale. L'opera di restauro è stata completata dopo mesi di lavoro alla base militare di via Solombrini. E in occasione del 75esimo anniversario della Liberazione di Forlì (9 novembre) sarà esposto in Piazza Saffi. Il primo volo del T-6 North American avvenne quasi un secolo fa, nel 1935, a Baltimora. Costruito in migliaia di esemplari durante e dopo il secondo conflitto mondiale, il T-6 venne impiegato anche nelle guerre che caratterizzano la seconda metà del ‘900: Corea, Vietnam, Congo, Biafra, Medio Oriente e America Latina.