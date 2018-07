San Martino in Villafranca celebra la pesca con quattro giorni di festa

E' stata inaugurata giovedì. nell'area parrocchiale di San Martino in Villafranca, via Lughese 135, la settima edizione di "Pesche in festa", la tradizionale manifestazione organizzata dall'Associazione Culturale San Martèn e dal locale Comitato di Quartiere che si pone l'obiettivo di valorizzare il consumo di frutta e in particolare delle pesche. L'animazione continuerà fino a domenica. Ogni serata inizierà alle 19 con l'happy hour, aperitivo con frutta, e l'apertura dello stand gastronomico dove si potranno gustare menù romagnoli e piatti a tema. In una parte dell'area l'Associazione Culturale "Gli amici del Plaustro" esporrà materiali e oggetti di una volta. I produttori del luogo presenteranno le loro pesche, allestendo una mostra pomologica, e altri prodotti del territorio. Giovedì la Federazione Italiana Amici della Bici, sezione di Forlì, ha organizzato una pedalata per raggiungere l'area della festa percorrendo l'argine sul fiume Montone.