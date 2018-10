La voce degli studenti: "La Valverde è la nostra casa, non tagliate le aule studio"

Le storiche aule studio di via Valverde, attive da quasi 25 anni e ritrovo degli studenti universitari di Forlì, non chiudono. Fino al 31 dicembre è stata decisa la proroga dell'apertura (a carico di Serinar e Comune), dopo la scelta di interrompere il servizio da parte dell'associazione Koiné per il mancato rinnovo della convenzione con l'Università. Ma una soluzione definitiva non è stata ancora trovata e per questo ha avuto successo la petizione organizzata mercoledì in piazzale Solieri, davanti all'ingresso del campus. ForlìToday ha sentito le opinioni degli studenti.