Giro d'Italia Under 23, il piano viabilità del 7 giugno: le informazioni per evitare i disagi

Fervono i preparativi in vista del Giro d'Italia Under 23, che Forlì ospiterà tra il 7 e l'8 giugno . La Polizia Municipale di Forlì ha diramato tutte le informazioni per evitare disagi alla circolazione stradale.

FORLI' ACCOGLIE IL GIRO UNDER 23: PERCORSI E VIABILITA', TUTTE LE INFORMAZIONI