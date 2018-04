Judo, campionati italiani Aics al via con i campioni Pino Maddaloni e Antonio Ciano

Sono cominciati subito con una grande emozione per i ragazzi in gara i Campionati Nazionali Aics di Judo in svolgimento al Pala Marabini di San Martino in Strada (Viale dell’Appennino, 496) sotto l’egida dell’Associazione Italiana Cultura Sport, primario ente di promozione sportiva e sociale nazionale. Lunedì mattina infatti, sui campi sono arrivati anche Pino Maddaloni, oro olimpico nel judo a Sidney 2000 (oggi arbitro internazionale ed istruttore nella sua Napoli) ed Antonio Ciano, argento europeo nel 2009, due dei tanti campioni dello sport che hanno vestito i colori Aics. Dopo aver incoraggiato i ragazzi in gara, i due hanno ricevuto una medaglia celebrativa, a sottolineare il loro impegno in favore dello sport e dei più giovani, dal presidente nazionale Aics, Bruno Molea, dall’assessore allo Sport del Comune di Forlì, Sara Samorì e dal presidente Aics Emilia-Romagna, Viviana Neri. Sono circa 800 i partecipanti alla rassegna nazionale Aics, giunti a Forlì da tutta Italia per gare agonistiche e prove dimostrative che proseguiranno per tutta la giornata: nel pomeriggio volgeranno al termine le gare di Juniores e Seniores (individuali e a squadre) e degli Esordienti B, mentre martedì sarà la volta dell’ultimo gruppo di Esordienti, per concludere con le dimostrazioni pre-agonistiche.