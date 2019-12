Come cambia la politica al tempo dei social? Veneziani e Donà: "Guarda solo al presente, all'immediato"

Massimo Donà e Marcello Veneziani, due filosofi con sensibilità politiche diverse, si sono messi a confronto venerdì sera in un dibattito in Comune a Forlì. Entrambi sono autori di numerosi libri e saggi di filosofia e di storia culturale. Donà è professore di filosofia teoretica all’università San Raffaele di Milano, Veneziani è un giornalista, scrittore e filosofo con un curriculum di collaborazioni nei più importanti giornali italiani. Insieme hanno parlato di politica ai tempi dei social network nella guerra della percezione. Cosa succede alla politica di oggi? Perse le ideologie, insegue il presente, l'immediato e comunica coi social. Le sardine? "Un ritorno alla piazza, tant'è vero che non vogliono diventare un partito", chiosa Donà. L’associazione Dialoghi ha aperto così il primo appuntamento di un ciclo che vuole riflettere sulla politica di oggi e su com’è possibile affrontare temi importanti riflettendo e dialogando con competenza con tutte le sensibilità in campo.