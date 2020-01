Le prime dichiarazioni a caldo di Massimiliano Pompignoli, consigliere regionale uscente e rieletto per la Lega. Pompignoli, per effetto della legge elettorale che ha "sottratto" seggi alla circoscrirzione di Forlì-Cesena e per il fatto che il Pd ha eletto i due consiglieri cesenati, sarà l'unico a rappresentare il territorio forlivese in Regione.