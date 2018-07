Settimana del Buon Vivere 2018, Pinza: "A Forlì si fa cultura, prima non era così"

È di Ugo Nespolo l’immagine che rappresenta la nona edizione della Settimana del Buon Vivere che si svolgerà a Forlì e in Romagna dal 22 al 30 settembre 2018 intitolata “luoghi”. Il grande pittore e pubblicitario italiano, piemontese classe ’41, nella sua carriera ha firmato numerose campagne rimaste per anni nell’immaginario collettivo del paese come quelle per Campari, Piaggio e Caffarel, ha disegnato le più memorabili videosigle trasmesse dalla Rai negli anni 80, negli anni ’90 ha realizzato le scene e i costumi per L'elisir d'amore di Donizetti al Teatro dell'Opera di Roma, all'Opera di Parigi, a Losanna, Liegi e Metz, nel 2003 ha disegnato la grafica generale e la maglia rosa del Giro d’Italia.