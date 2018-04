"Non essere isolati. Essere uniti agli altri": ecco il senso della Diabetes Marathon

È giunta alla sua quinta edizione Diabetes Marathon, manifestazione che si terrà dal fino al 15 aprile nelle città della Romagna e si prepara a confermarsi anche quest’anno un grandissimo momento a livello nazionale di sensibilizzazione su una malattia cronica come il diabete e di solidarietà per tutte quelle persone che non hanno altra scelta che imparare a convivere con la malattia. Domenica 15 aprile sarà il momento clou della settimana con il grande evento sportivo per podisti e famiglie che ogni anno porta al campo di atletica Gotti di Forlì migliaia di partecipanti. Il percorso podistico di gara, mantenuto come negli anni scorsi sulle distanze di 10km Fidal e 21Km Uisp, vedrà protagonisti molti atleti agonistici provenienti da tutto il territorio italiano.

Per chi ama correre amatorialmente o camminare/passeggiare in compagnia oltre ai 10 chilometri, è previsto un percorso di 7,5 km caratteristico che in questi anni ha incentivato la partecipazione di molte famiglie e gruppi capitanati da "Forlì Cammina". Arrivo e partenza sarà il Campo di Atletica C. Gotti di Forlì. Per gli amanti della Cultura, nella giornata di sabato 14 aprile, sarà possibile percorrere un itinerario di circa 3 chilometri attraverso le vie e i luoghi di Forlì in cui il poeta Dante Alighieri dimorò nel ‘300. La passeggiata “A spasso con Dante”, prevista per il primo pomeriggio sarà curata da Marco Viroli che, tra letture e rievocazioni, permetterà di scoprire monumenti, luoghi e scorci della città insoliti e pieni di fascino. In questo caso ritrovo e partenza sarà Piazza “A.Saffi” di Forlì.