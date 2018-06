Il Morgagni indossa l'abito da gala, arriva l'Europa League: "Impianto molto bello"

Lo stadio Tullo Morgagni vestirà giovedì l'abito da gala. Giovedì prossimo, alle 20.45, il terreno verde dell'impianto di viale Roma sarà protagonista della sfida di Europa League tra Tre Fiori e Bala Town. Inoltre prossimamente lo stadio vedrà impegnata un'altra squadra sammarinese che si è qualificata alla competizione europea, la Folgore. "Noi come società siamo davvero orgogliosi di poter ospitare una manifestazione così importante - esordisce il vice presidente del Forlì, Gianfranco Cappelli -. Siamo grati alla federazione sammarinese per averci dato questa possibilità. Il nostro stadio è stato adeguato alle normative dell'Uefa e in futuro potremo ospitare anche altre società. Lo stadio di San Marino è inutilizzabile e sono in corso lavori per gli Europei Under 21". Commenta Alberto Pacchioni, direttore generale Federazione Sammarinese: "Ringraziamo la Federcalcio Italiana per averci suggerito il campo di Forlì, l'associazione calcio Forlì e l'autorità. Siamo soddisfatti, perchè l'impianto è molto bello. La struttura si presta a questa tipologia di partite. Saranno partite indimenticabili".

Il match manager Bonifazi ha illustrato il calendario degli impegni europei in oggetto: “Questo giovedì il Tre Fiori ospiterà i gallesi del Bala Town, mentre giovedì prossimo sarà la Folgore a giocare in casa contro l’Engordany di Andorra. Nella settimana in corso attendiamo gli esiti del mini girone preliminare di Champions League in cui è impegnata La Fiorita, che inconterà, in semifinale, i padroni di casa gibilterriani del Lincoln ed in caso di vittoria disputerà la finale contro la vincente della semfinale fra i kosovari del Drita e gli andorrani del Santa Coloma. Se dovesse vincere il torneo, la settimana successiva giocherà a Forlì il primo turno preliminare di Champions League. Se invece dovesse perdere una gara di questo mini torneo, giocherà il 2 agosto per il secondo turno di qualificazione alla fase finale di Europa League. Quanto a Tre Fiori e Folgore, se dovessero passare il turno accederebbero al primo turno di qualificazione di Europa League".