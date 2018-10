Fiera del Vintage, non solo moda: concerti, burlesque, arte e anche auto e moto d'epoca

Eventi e mostre esclusive, musica dal vivo, spettacoli di danza e di burlesque, set di trucco e acconciatura vintage, design di qualità creato attraverso il recupero e il riciclo della materia. Tutto questo è "Vintage! La moda che vive due volte", la manifestazione organizzata da Romagna Fiere che torna a Forlì nel quartiere fieristico di via Punta di Ferro per la sua 26esima edizione da venerdì a domenica. Protagoniste le collezioni Autunno-Inverno delle migliori maison e negozi specializzati di tutta Italia.

Negli stand si può trovare un’ampia proposta di capi e accessori, oggetti di culto ancora attualissimi, che hanno segnato un’epoca e sono rimasti nella memoria collettiva anche grazie alla qualità superiore con cui sono stati prodotti e la possibilità che oggi offrono di reinventare uno stile personale e ricercato. Una narrazione emotiva del periodo che va dagli anni ’20 agli anni ’80, con moda, modernariato, articoli da collezionismo, profumi, capi sartoriali e complementi di design che hanno contraddistinto lo stile italiano nel mondo. La fiera, prima in Italia per numero di visitatori e terza per "anzianità", si svilupperà su oltre 5.000 metri quadrati di spazi espositivi e proporrà una accurata selezione di archivi storici, collezionisti, aziende artigiane e stilisti provenienti da tutta Italia. Le aree tematiche saranno 4: Vintage, Fashion Remake, Modernariato & Design e Auto e Moto d’Epoca.