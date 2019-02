Nasce "Neg'ozio", la casa della fotografia e delle arti visive in piazza Saffi

Sabato inaugura ufficialmente "Neg’Ozio", il nuovo spazio espositivo che Fondazione e Civitas hanno realizzato in piazza Saffi all’interno - per l’appunto - di un ex negozio che si trova nel portico di palazzo Albicini, per riservarlo principalmente alle mostre di fotografia e delle arti visive. Per l'evento inaugurale è prevista la mostra con le personali dei tre vincitori del fotocontest dedicato alla mostra di Ferdinando Scianna al San Domenico “Viaggio Racconto Memoria”, la cui giuria era presieduta dallo stesso Scianna. Per il contest sono pervenute 660 fotografie. La mostra successiva in programma dal giorno dopo è “Viaggio” di Marco Utili.